Dal 2010 Thais Wiggers e Paul Baccaglini fanno coppia fissa e ora che l'ex iena ha assunto il ruolo di Presidente del Palermo anche per la splendida ex-Velina bionda di Striscia la Notizia si prospetta un trasferimento in Sicilia.



Sul bancone del programma di Mediaset Thais ballava con Melissa Satta con cui è rimasta molto amica, ma la gravidanza di Julia, avuta dalla precedente relazione con Teo Mammucari la costrinse a lasciare. Oggi ha ripreso a fare la modella e fra le first lady del campionato italiano non ha sicuramente rivali.