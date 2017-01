Dopo la sconfitta subita contro l'Inter l'allenatore del Palermo, Eugenio Corini, ha parlato a Sky Sport: "Oggi la squadra meritava un risultato diverso, c'è grande rammarico. È stata una giornata molto negativa per la sconfitta immeritata e il successo dell'Empoli: era un campionato difficile e lo sta diventando ancora di più. Cosa chiedo sul mercato? A gennaio è sempre molto dura. Prima della sosta, avevamo fatto 4 punti con me in panchina e quello era il momento di intervenire vedendo il calendario. Da questo punto di vista non abbiamo fatto molto e la classifica adesso si è complicata: 17 partite sono tante, ma anche 11 punti. Ci vuole un mezzo miracolo sportivo. Questa piazza merita tanto, ma la Serie A non è facile se non la si affronta nella giusta maniera. Diamanti? Io ho bisogno di qualcuno che allunghi il campo in profondità e da qui la scelta di Quaison. Abbiamo inserito Diamanti a partita in corso. Lui ama mandare in porta i compagni, ma se poi perdi il possesso fai fatica perché in tal caso hai mandato già tanti elementi oltre la linea della sfera. In discussione a mia panchina? Io ho una visione delle cose più ampia. Capisco tutto ma penso che in questo momento è sbagliato pensare che ogni partita possa essere sottoposta a una scelta. Ci deve essere una visione più ampia e costruttiva di quello che è un percorso di una società che merita e che sta vivendo un periodo complicato"