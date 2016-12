Alla vigilia della trasferta contro il Genoa l'allenatore del Palermo Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa: "Abbiamo lavorato dal punto di vista tecnico-tattico per migliorare, conosciamo bene la nostra situazione. Le prossime due partite sono fondamentali, possono determinare altre situazioni e gli scontri diretti sono importanti. Il Genoa è forte, grintoso, ci servirà la stessa voglia di Firenze, avere un atteggiamento da 0-0 è l'anticamera della sconfitta. Chiedo a tutti, da Diamanti a Lo Faso, di giocare per la squadra, sempre, ho bisogno di tutti. Dobbiamo essere tutti consapevoli di dov siamo, che siamo ultimi, non possiamo permetterci di mollare un centimetro. In questo scorcio di campionato possiamo capire chi siamo, dobbiamo trovare energie e forza dentro di noi. Nulla da rimproverare ai tifosi i fischi sono arrivati dopo una partita persa ma era giusto prenderseli. Ho ancora qualche dubbio di formazione, vedrò nelle ultime ore".