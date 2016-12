Eugenio Corini, tecnico del Palermo, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Pescara: "La gara col Pescara è determinante, il Genoa è alle spalle. È stato importante fare punti a Genova, la squadra ha dimostrato coraggio e voglia di crederci. Gli scontri diretti sono importanti quest'anno, domani ce ne sarà già uno e vogliamo fare bene. Pensiamo ad una gara alla volta. Il Pescara lotterà con noi fino alla fine per la salvezza, saranno arrabbiati dopo la gara di domenica col Bologna. Dopo la fine della partita col Genoa ho detto ai ragazzi che i miracoli a volte accadono, ma non possiamo concedere tre gol. La risposta di Trajkovski è stata importante, sta ancora recuperando a pieno dall'infortunio ma è una risorsa importante per noi. Quaison sta facendo molto bene, ha caratteristiche di livello e margini di miglioramento straordinari"