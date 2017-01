Eugenio Corini, allenatore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Empoli: “Giancarlo Gonzalez e Bruno Henrique? Il primo è tornato molto bene: è stato straordinario il fatto che abbia recuperato presto, poi dopo le vacanze è tornato motivatissimo. Sono contento di come approccia al lavoro, ha una leadership naturale. Bruno Henrique? E’ molto più fluido nella corsa: ha ancora una piccola protezione alla mano, ma è pienamente recuperato. Stefan Silva? Io parlerò di ogni giocatore solamente quando sarà ufficiale la cosa: ne parlerò molto volentieri assieme a voi, quando l’operazione sarà ufficiale. Vale per tutti i nostri obiettivi di mercato. Quaison o Diamanti? Le gerarchie sono sempre aperte: deciderò solamente a un’ora dalla gara. Per me sono tutti titolari. Chi è qua e fa parte della rosa è un titolare a tutti gli effetti. Nestorovski a secco da 5 partite? Sta lavorando bene: lotta sempre, lotta ovunque. E’ andato vicino al gol in alcune partite. Deve stare tranquillo perché il gol arriverà. Hiljemark è sul mercato, ma per me è un giocatore del Palermo e lo ritengo tale a tutti gli effetti… finché non andrà via“.