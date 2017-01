Altra sconfitta per il Palermo di Eugenio Corini, che ha parlato a Radio Rai dopo il ko subito contro il Sassuolo: "Siamo partiti bene trovando subito il gol. Poi abbiamo subito il loro ritorno, anche senza demeritare. L'errore sul 3-1 ci ha tagliato le gambe e in contropiede è arrivato il 4-1. Non meritavamo di perdere, figurarsi con questo punteggio. Sarà una serata importante, mi confronterò con il presidente e vedremo. In conferenza ho spiegato i motivi che mi hanno spinto a rimanere. Ora è passata un'altra partita, adesso mi confronterò con il presidente e vedremo che strada prendere".