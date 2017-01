Eugenio Corini, tecnico del Palermo, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Empoli: "Non credo la squadra abbia avuto poco coraggio, nella ripresa abbiamo preso campo e la squadra ha cercato di fare la partita. Noi abbiamo disputato una gara importante, ma purtroppo questa mole di gioco non ha prodotto gol e il calcio di rigore ha permesso all'Empoli di spuntarla. La situazione in classifica è difficile, ma già lo sapevo. Come ho detto in sede di presentazione, questo campionato ci vedrà spesso nuotare sott'acqua ma con altre 19 partite crederci è un obbligo. Mercato? Ho fatto presenti le mie esigenze alla società, parlerò di un giocatore quando sarà ufficialmente acquistato. Penso solo alle partite".