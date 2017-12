Igor Coronado, numero 10 del Palermo parla a la Gazzetta dello Sport: "Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, ma rimanendo umili. La Serie B è un campionato strano. Domenica era uno scontro diretto e siamo stati bravi. Non era semplice farlo in uno degli stadi più caldi della B. Siamo 25 titolari, se vogliamo andare in A non possiamo mollare di un centimetro contro nessuno a prescindere da chi scenda in campo. Zamparini, il ds Lupo e Tedino sono stati molto bravi ad allestire una rosa così ampia e completa. Le vicende giudiziarie? La società ci ha rassicurato. Dobbiamo tornare in A, il resto non conta".