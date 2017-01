Il nuovo allenatore del Palermo Diego Lopez parla a Radio Deejay del momento della squadra e della prossima sfida contro il Napoli: "Non c'è nulla di facile. Il momento non è semplice ma lo sapevo quando ho deciso di accettare la sfida. Ho visto un paio di gare della squadra, il Palermo c'è. E' ovvio poi che servano i risultati. Cambiare tattica? C’è poco tempo per decidere, devo valutare la cosa migliore da fare. I ragazzi sono abituati a giocare a tre, non c’è tempo per cambiare tutto. Mi aspettavo una nuova chiamata dalla Serie A? Certo, è come la chiamata della Nazionale. La aspetti sempre. Tanti da recuperare? Vanno aiutati a migliorare, io a Bologna ho giocato con tanti ragazzi del '94. Ne avevo quattro in campo, a un certo punto. Per me non è un problema giocare con i ragazzi, bisogna dar loro fiducia. Con i giovani bisogna avere poca paura e tanto coraggio. Coraggio a prendere il Palermo? Io non vengo dall’Uruguay, sono in Italia da venti anni. Conosco bene le realtà italiane, conosco bene anche Palermo. Salvezza difficile? Non ci penso, nel momento in cui ho accettato ero a conoscenza della situazione del Palermo. Ci credo, ho visto la squadra. Ho visto i ragazzi, credo che siano giovani ma con buone doti".