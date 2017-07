Igor Coronado, prossimo a diventare un nuovo giocatore del Palermo, si presenta ai suoi nuovi tifosi intercettato all'aeroporto siciliano: "In Sicilia mi trovo bene, Palermo la conosco e anche qui starò bene. Ho scelto il Palermo perché è una squadra conosciuta in tutto il mondo e che lotterà per tornare in Serie A. Sono carico per cominciare presto questa avventura, sono a disposizione del mister e voglio fare un bel campionato. Non ho trovato la Serie A con il Trapani ma sono venuto qui per questo. Problemi giudiziari e societari? Non ho sentito Zamparini ma i giocatori devono giocare a calcio e non pensare ai problemi societari. Ho parlato con Ciaramitaro, mi ha dato sempre un mano ed è un amico. Ne ho discusso subito con lui. Tedesco? Lo devo chiamare, lo farò in settimana".