Alberto Pomini, portiere del Palermo, parla al suo arrivo in città: "La categoria obiettivamente non conta, quando ti chiama il Palermo a 36 anni è una grande soddisfazione ed è stato semplice accettare. Sono pronto a fare quello che il mister mi chiederà mettendo a disposizione per aiutare un giovane come Posavec che ha grandi potenzialità. - continua Pomini come riporta Gianlucadimarzio.com - Sono qui per cercare di riportare il Palermo in Serie A nonostante il campionato che affronteremo non sia semplice. Ci ho già giocato per diversi anni con il Sassuolo e so che bisogna lavorare e combattere fino alla fine sopratutto perché quest'anno ci sono grandi piazze e il livello si è alzato