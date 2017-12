Il presidente del Palermo, Giovanni Giammarva, ha parlato all'uscita del tribunale dove si è aperta l'udienza pre fallimentare del Palermo in seguito all'istanza della Procura. Queste le sue parole riportante dall'ANSA: "Abbiamo molta serenità e fiducia nella magistratura. Si tratta di magistrati bravissimi. Inoltre, avendo visto le carte non possiamo che stare tranquilli. Non ho alcun dubbio sui conti del Palermo. I tifosi, dal mio punto di vista, possono stare tranquilli. Poi è il Tribunale che deve decidere. Spero presto, per tanti motivi. Sul mercato di gennaio preferisco non rispondere. Sono decisioni e strategie che non spettano a me. Il settore sportivo è affidato al presidente e al direttore Fabio Lupo. Non riteniamo che ci siano rischi di fallimento, il mercato di gennaio sarà sereno" ha assicurato l'avvocato del Palermo, Francesco Pantaleone".