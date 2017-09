. Sì, perché trattenere i big inè sicuramente un valore aggiunto, soprattutto sulla lunga distanza (e quanto è lunga la B...), però, in qualche tappa, si è costretti a rallentare. E così è stato per il, il nuovo Palermo, di Bruno Tedino, che nella sfida contro il Brescia ha dovuto fare a meno di 8 giocatori a causa degli impegni con le rispettive nazionali. Sulla distinta mancavano i nomi digli ultimi 2 decisivi contro lo Spezia alla prima di campionato.- La società rosanero, subito dopo ferragosto, aveva richiesto alla, con una lettera di Maurizioindirizzata a Carlo, di posticipare gli incontri in concomitanza con gli impegni per le nazionali. Già, perché il problema affrontato oggi, si ripresenterà per altri tre match:. Se il numero 1 dei siciliani si è mosso in prima persona, Bruno, il tecnico, ha invece caricato gli "altri", quelli che nelle gerarchie vengono dietro: "Non ci sono alibi domani (oggi, ndr), non dobbiamo avere la mentalità perdente ma da eroi; abbiamo tutte le possibilità per far bene e completare positivamente il nostro percorso". E gli eroi, oggi, hanno avuto le facce di che sotto la pioggia di Brescia hanno portato a casa un punto , continuando quel percorso da completare, perché una big è tale anche nel sopperire alle assenze. Il "Tour de B" del Palermo non si è arrestato, ha rallentato, per una tappa. In attesa dei top, delle stelle, dei valori aggiunti.Amaro per altri 3 match.