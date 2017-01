Edoardo Goldaniga, difensore del Palermo, parla dopo la sconfitta subita al Castellani di Empoli contro la squadra toscana: "Sapevamo dell'importanza di questa partita, oggi fare punti era fondamentale ma non ci siamo riusciti. Ci abbiamo provato per 95 minuti, peccato. Non molliamo, crediamo ancora nella salvezza e ci impegneremo durante le prossime gare per portare a casa punti. Tifosi? Sono straordinari, erano in tanti anche oggi nonostante il freddo. Rigore? Episodio molto dubbio, non so dire se era rigore o meno, per me non c'era ma lo rivedremo in settimana".