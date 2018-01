Il direttore sportivo del Palermo, Fabio Lupo, parla di Emanuele Calaiò nella conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Stefano Moreo: "L'operazione Calaiò può avere senso per italianizzare la rosa, conosce inoltre il campionato e l'ambiente. Sono idee che prendiamo in considerazione come altre, è un giocatore che può avere una sua logica. Se non dovesse arrivare, però, possiamo andare avanti lo stesso. Il mercato di gennaio, poi, è il mercato delle opportunità: a volte si creano degli intrecci che suggeriscono opzioni diverse e noi siamo nelle condizioni di poter fare tutto in totale serenità, sempre con l'intento di migliorare questo organico, anche se non sarà facile. Callegari? Non gioca in un ruolo dove necessitiamo di rinforzi, ma potrebbe essere un innesto in prospettiva".