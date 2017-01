Nella serata di oggi il direttore sportivo del Palermo Nicola Salerno ha parlato ai microfoni di Sportitalia della situazione in divenire del club rosanero: "Domani ci incontreremo con Lopez per capire se ci sono i margini per un accordo. Al momento l'indirizzo forte della società è orientato su di lui, ma fino a questo momento ci siamo sentiti solamente per telefono. Mi dispiace per come è andata con Corini, ma noi crediamo ancora alla salvezza e faremo di tutto per centrare il nostro obiettivo. In chiave mercato abbiamo delle trattative per cedere Quaison ed Hiljemark".