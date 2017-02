Intervenuto nel pre partita della sfida con la Juve di Mediaset Premium il direttore sportivo del Palermo Nicola Salerno ha dichiarato: "Abbiamo fatto una grandissima gara a Napoli meritando il pareggio. Speriamo di continuare su questa strada, non è facile però prima della partita abbiamo speranze".



Obiettivi?

"Pensiamo assolutamente alla salvezza che è a una partita e mezza. La quartultima in questo momento è a cinque punti da noi. In questo momento è troppo presto per pensare agli obiettivi ma noi ci giocheremo tutte le partite senza mollare un centimetro".



Come mai Diamanti non riesce a trovare spazio?

"Alessandro lo conosco molto bene, ha la possibilità di cambiare la partita in corso ma in questo momento ci sono state le scelte dell'allenatore di fare una partita di attesa. Mi auguro per lui, per noi tutti che Diamanti possa darci una mano. Sono convinto che ci darà qualcosa di importante anche lui".