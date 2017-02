Nicola Salerno, direttore sportivo del Palermo, parla a Trm del momento che stanno vivendo i rosanero: "Siamo una squadra che deve lottare tutti i giorni. Dobbiamo raggiungere l’obiettivo salvezza, è alla nostra portata visto che ci crede anche il Pescara di Zeman. Noi, oltre ad avere lo scontro diretto in casa contro l’Empoli, abbiamo altre chance. Contro la Samp dovremo giocarci tutte le nostre carte perché in caso di successo e ko dell’Empoli contro la Juventus la salvezza sarebbe ad un tiro di schioppo. Il mercato degli svincolati? Non è facile in questo momento trovare giocatori svincolati con una condizione ottimale, peraltro è difficile convincerli a venire. Mancano tredici partite alla fine, in questo momento pensiamo a dare il massimo: se dovesse esserci la chance di trovare uno svincolato pronto, non ci tireremo indietro. Stiamo lavorando a livello di scouting per essere sempre pronti, ma è un lavoro che facciamo indipendentemente dalla categoria. Abbiamo sempre dei giocatori che possono fare al nostro caso, su questo ci lavoriamo quotidianamente".