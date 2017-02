Il direttore sportivo del Palermo, Nicola Salerno, ha parlato a Sky Sport dopo che Maurizio Zamparini ha lasciato la presidenza del club rosanero: "Ho sentito Zamparini tranquillo, noi continuiamo a fare il nostro lavoro ma le questioni della proprietà non riguardano me direttamente. Quando dovrà comunicarci qualcosa, lo farà. Non cambia niente, quel che dobbiamo fare, dobbiamo farlo al 100%, aspettiamo notizie più certe ma adesso tutto è un problema fuorché questo. Ognuno farà le sue scelte, prenderà le sue decisioni, io penso solo a portare il più possibile vicino il Palermo alla salvezza. Questo per rispetto della città, dei tifosi e della società".