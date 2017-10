Non accadeva da 8 anni che un palermitano segnasse per il Palermo, che un palermitano facesse esplodere di gioia il Barbera. Era il 3 maggio del 2009 e i rosanero allenati da Davide Ballardini, con Fabio Simplicio, Cassani, Balzaretti, Cavani e Miccoli, schiantavano il Cagliari 5-1. E la firma del terzo gol è quella di Giovanni Tedesco, palermitano doc. Inserimento e colpo di testa, specialità della casa nonostante i 170 cm. E ieri, nella sfida con il Parma, un altro figlio della città siciliana ha bucato la rete: si tratta Antonino La Gumina. Tiro a giro dalla destra, Frattali battuto e l'entusiasmo che pervade gli spalti. Primo gol in B con la sua squadra, con la sua famiglia, che ho la visto crescere sin da quando era pulcino.



SETTIMANA DA SOGNO - La partita finirà poi 1-1, con il pareggio di Gagliolo, ma la gioia del classe '96 resterà intatta: "Questo gol mi può dare tanto, nelle scorse partite non ho segnato ma l’importante è sempre fare una buona prestazione. Spero di ripetermi nelle prossime partite. Sono molto felice per il gol e per il rinnovo di contratto, ringrazio la società ed il presidente Zamparini per la fiducia. Una settimana da sogno". Sì, perché 3 giorni fa è arrivato il rinnovo sino al 2021 per quello che nel 2016 è stato nominato il Golden Boy della Viareggio Cup, la stella del Palermo Primavera che si è fermato in finale solo contro la Juventus. Poi il prestito alla Ternana, 2 reti in 17 presenze e il ritorno a casa, con Tedino in panchina, chiamato a riportare in Serie A i rosanero (A già assaggiata dall'attaccante, che ha debuttato contro il Milan il 4 aprile 2015).



MORATA E CAVANI - Zamparini vuole farlo crescere con calma, il tecnico ex Pordenone non gli ha fatto vedere il campo per 4 partite, richiamandolo in causa ora, nelle ultime 2, complice anche l'assenza dei tanti nazionali. Ha visto da vicino Dybala e Gilardino, ma studia Morata e Cavani. Nel frattempo va godere Palermo, il Barbera e i suoi compaesani. Sì, Tedesco compreso...







@AngeTaglieri88