Il Palermo, per riuscire a risollevare le sorti di un campionato che sembra compromesso, farà una vera e propria rivoluzione a gennaio. Zamparini vuole regalare almeno sei nuovi giocatori a Corini per provare a centrare la salvezza. Hiljemark interessa all'Atalanta, che in cambio potrebbe offrire Carmona o Dramé; in difesa il primo nome è quello di Cesare Bovo, che potrebbe portare esperienza ad un reparto che fin qui è stato troppo fragile. A centrocampo i nomi caldi sono quelli di Gnoukouri dell'Inter, Luca Cigarini, in forza alla Sampdoria, Omar El Kaddouri, che non sta trovando spazio al Napoli, e Federico Dionisi, centrocampista offenisvo del Frosinone. Per la porta, invece, si pensa a Storari, in uscita dal Cagliari, e Padelli, chiuso da Hart al Torino.