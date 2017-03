Baccaglini diventa il più giovane presidente della Serie A: chiede fiducia alla città di Palermo, ma non dà risposte sulla provenienza del fondo d'investimento che ha rilevato il club rossonero da Zamparini. Il Palermo rischia la retrocessione in Serie B, ha scarsissima liquidità in cassa (39mila euro al 30 giugno 2016) e ha chiuso l'ultimo bilancio in pareggio soltanto grazie a una plusvalenza sospetta da 22 milioni di euro sul marchio. Che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, è stato ceduto attraverso la controllata Mepal srl (amministrata dal figlio di Zamparini) per 40 milioni all'anonima società lussemburghese Alyssa.