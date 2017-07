Sassuolo e Palermo si stanno incontrando in questi istanti. E sul tavolo ci sono due nomi. Il primo è Goldaniga, il quale dovrebbe passare a titolo definitivo subito a Sassuolo. Discorso differente per Antei, per il quale il Palermo sta lavorando per convincerlo a trasferirsi in rosanero. E poi i contatti s'infittiscono anche per lo scambio dei portieri Marson-Pomini, lo riporta Sky Sport.