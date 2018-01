Alessandro Canovi, agente di Lorenzo Callegari, centrocampista del Paris Saint-Germain a un passo dal Palermo, parla a Palermo Today: "Finché la situazione resterà questa sarà impossibile vedere Callegari in Sicilia. Il ragazzo ha molto mercato anche in Francia, ma non abbiamo fretta, stiamo cercando di valutare ogni possibile soluzione per trovare la scelta più congrua alle esigenze del giocatore 19enne. Palermo in questo momento non è una pista concreta, piuttosto direi appetibile. Stiamo parlando di una buona piazza che permetterebbe al ragazzo di poter crescere ed esprimere le proprie qualità. Questo, però, non vuol dire che giocherà sicuramente in Sicilia, perché ad oggi dal club rosanero non si è fatto realmente avanti nessuno. E’ assolutamente impossibile parlare di prestito se il ragazzo è in scadenza di contratto. A chi verrebbe pagato il riscatto?".