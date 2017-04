L'Everton avrebbe trovato in Italia il sostituto di Romelu Lukaku. Il nome prescelto sarebbe quello di Ilija Nestorovski , in forza al Palermo.



Secondo quanto riportato dal Liverpool Echo, l'Everton sarebbe disposto a formulare un'importante offerta per l'attaccante. Infatti i Toffees avrebbero pronta un'offerta che si aggira intorno ai 20 milioni di euro per Nestorovski.



La concorrenza sul macedone però sarà molto agguerrita, visto anche l'interesse di Siviglia e Atlético Madrid.