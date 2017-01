Il Palermo è al lavoro per rinnovare il contratto di Robin Quaison. Il centrocampista svedese, classe '93, è in scadenza a giugno e sta attirando l'interesse di diverse squadre, in Italia e all'estero. Nelle ultime ore però la dirigenza del Palermo ha ripreso i contatti per trovare l'intesa e prolungare il contratto del giocatore, autore di quattro gol in questo campionato.