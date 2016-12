Palermo-Pescara 1-1



Posavec 6,5: serata di ordinaria amministrazione, fino ai minuti finali. Non può nulla sul rigore di Biraghi, decisivo sulla conclusione di Memushaj nei minuti di recupero.



Cionek 6: non viene impensierito più di tanto dagli attaccanti del Pescara, si intende con Gonzalez. Perde lucidità all'ultimo.



Gonzalez 5,5: rientrato titolare, non è la sua migliore prestazione. Un suo fallo su Caprari costringe Massa a dare il penalty allo scadere: che ingenuità!



Goldaniga 6,5: buona prova del centrale rosa, galvanizzato dalla rete di domenica scorsa che ha mantenuto in vita (aprendo la rimonta) il Palermo a Genova.



Rispoli 6,5: spinge come un portento sulla fascia, ma è utile anche in fase di copertura. Non molla mai.



Jajalo 6: cresce in quanto a convinzione, lo si capisce da alcune incursioni solitarie a metà campo.



(dal 78’ Chochev s.v)



Gazzi 6: uno come lui deve scendere sempre in campo, anche con una gamba sola. Continui richiami alla squadra, quasi fosse un tecnico aggiunto.



Aleesami 6: meno scatenato di altre settimane, piano piano impara che oltre ad attaccare si può anche difendere.



Quaison 7: un gol quasi fotocopia a quello realizzato contro il Genoa, ma ancora più bello. Per poco non è anche "più decisivo".



(dall'83' Trajkovski s.v)



Diamanti 6: l’assist a Quaison vale tanto. Nel primo tempo accusa un problema alla gamba destra che lo condiziona anche nel primo quarto d'ora della ripresa.



(dal 61' Bruno Henrique 6: Corini gli chiede di contenere e ripartire, quando entra Trajkovski arretra il suo raggio di azione).



Nestorovski 6,5: gioca per la squadra, non segna ma fa un lavoro importantissimo.





All. Corini 6: Diamanti dal primo minuto è un chiaro segnale di voler vincere uno scontro diretto, e il fantasista lo ripaga con l’assist a Quaison. Si arrabbierà per la gestione degli ultimi minuti di gara.