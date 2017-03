Palermo-Roma 0-3



Fulignati 5,5: è l’esordio in Serie A, in quanto a serenità neanche sembra. Ma l’emozione, probabilmente, gioca un brutto scherzo specie in occasione terzo gol, quando potrebbe fare di più.



Morganella 5: si perde più volte El Sharaawy, distratto.



Cionek 6: a tratti autoritario, il più positivo del reparto arretrato.



Andelkovic 5: Dzeko non è il miglior avversario da ritrovarsi davanti, ma è ingenuo quando l’attaccante giallorosso lo beffa con uno stop a seguire.



Aleesami 6: spinge, e tanto, per gran parte della partita. Forse da esterno di centrocampo potrebbe essere piu’ decisivo, ma finchè si gioca a quattro soffre l’avversario di turno.



Gazzi 6: non molla mai, si fa ammonire nel secondo tempo sugli sviluppi di una pericolosa azione ospite. Ne servirebbero almeno tre.



Chochev 5,5: un po’ meno positivo del suo compagno di reparto, soffre i contrasti con l’avversario di turno.



Sallai 5,5: riceve pochi palloni, ha perso un po’ di brio che aveva dimostrato nelle prime presenze italiane.



B. Henrique 6: il cartellino giallo rimediato dopo un quarto d’ora di gara lo limita un po’, nonostante ciò è sempre presente nelle occasioni d’attacco.



(dal 74’ Lo Faso s.v: peccato che entri ad appena centoventi secondi dalla rete dello zero a due ospite, non basta per rimontare lo svantaggio)



Embalo 5: colpevolmente assente, Lopez lo manda negli spogliatoi ma forse nessuno se ne accorge.



(dal 46’ Diamanti 6,5: il suo ingresso regala nuovamente la parità numerica ai rosanero, fornisce dinamicità e qualità all’attacco del Palermo. Merita una maglia da titolare)



Nestorovski 6,5: segna la sua undicesima rete in campionato ma l’arbitro annulla la rete per sospetta posizione di fuorigioco.





All. Lopez 6,5: l’ingresso in campo di Diamanti è provvidenziale, ma non basta. Continuare su questa strada potrebbe rivelarsi decisivo, ma serve tornare a vincere.