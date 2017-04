Palermo-Fiorentina 2-0



Fulignati 6,5: chiude bene su Babacar allo scadere del primo tempo, nella ripresa soffre il gioco di controluce nella sua area.



Cionek 6: gli avanti della Fiorentina non lo mettono più di tanto in difficoltà,



Goldaniga 6: quando viene assistito dai compagni, rende al meglio. Controlla al meglio Babacar.



Andelkovic 6,5: prestazione tutto cuore del centrale sloveno, che quasi lo tradisce sugli sviluppi di un dubbio episodio quando atterra Chiesa in area di rigore. Deve arrendersi ai crampi.



(dal 68’ Gonzalez 6: ordinaria amministrazione negli ultimi venti minuti)



Rispoli 7: è in formissima e si vede, prende venti metri ad Astori su una corsa sulla fascia. I tifosi si augurano che l’anno prossimo si possa ripartire anche da lui.



Gazzi 5,5: inizia in sordina, col passare dei minuti acquisisce consapevolezza della sua forza.



Jajalo 5,5: come il compagno di reparto, cresce atleticamente – e psicologicamente – durante la gara. Un altro giocatore rispetto alle ultime prestazioni.



Chochev 6: serve ad Aleesami l’assist per il due a zero finale, segno di una giusta lucidità decisiva nel finale di partita.



Aleesami 7: nell’uno contro uno si libera dell’avversario ma perde, quasi sempre, l’attimo giusto per crossare. Non lo perde, però, quando c’è da concludere in porta: chiude la partita.



Diamanti 7: una magia, una perla. Direttamente su punizione sblocca la partita, è davvero l’uomo in più che è mancato in stagione. Prova anche la rete da metà campo alla Maradona, esce tra gli applausi.



(dal 89’ B. Henrique s.v)



Nestorovski 6: l’ammonizione gli costerà la squalifica contro il Chievo. Lotta e si danna, giusto annullare la rete per posizione irregolare. Esce in barella tra gli applausi.



(dal 82’ Sallai 6: merita la sufficienza solo per la furbizia che permette a Tagliavento di assegnare il secondo giallo ad Astori, lasciando la Fiorentina in dieci)





All. Bortoluzzi 6: la formazione iniziale sembra la migliore, visti gli uomini a disposizione. Ripesca Diamanti dalla panchina ed il fantasista lo premia con una perla.