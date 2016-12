Genoa-Palermo 3-4



Posavec 6: attento e reattivo quando viene chiamato in causa, regala lavoro extra ai fotografi con un paio di voli plastici. Incolpevole sui gol, si supera murando Ninkovic al 65'.



Andelkovic 4,5: l'inizio gara è da psicodramma. Si perde Simeone non solo in occasione dei gol ma anche in molte altre azioni successive.



Goldanica 6: primo complice di Andelkovic nella tremenda serata difensiva del Palermo. Ammonito per un laccio californiano sul Cholito lanciato a rete. Si rifà in fase offensiva, dando il la alla clamorosa rimonta dei suoi con una zuccata tremenda.



Cionek 5: anche per l'ex doriano il ritorno a Marassi non finirà nell'album dei ricordi. Serataccia.



(dall'80' Trajkovski 6,5: quando entra in campo tutto può pensare tranne che nel giro di 10' firmerà una storica vittoria)



Aleesami 6: non è facile fronteggiare gli esterni del Genoa ed in effetti in avvio va parecchio in difficoltà. Poi prende lentamente le misure a Lazovic, limitandone l'incedere.



Gazzi 6,5: dà il via all'azione del pari intercettando palla nella propria trequarti. Anima e cuore dei rosanero, dà forza ai compagni nel mezzo della bufera.



Jajalo 5,5: tanta corsa ma anche tanta confusione. Si abbassa spesso per contrastare Ninkovic, con alterne fortune.



(dal 74' Hiljemark 7: porta idee e geometrie all'abulica mediana palermitana, contribuendo con lanci e scatti a spaccare la stanca difesa rossoblù).



Rispoli 6,5: fatica a contenere Laxalt che pure non è in serata di grazia. Cresce anche lui come i compagni dopo il pessimo avvio, fino a trovare la rete dell'insperato pareggio.



Henrique 5,5: si sbatte tanto, mostrando buona tecnica. Ma a conti fatti combina davvero poco.



(dal 66' Diamanti 6,5: appena entrato pennella una palla con il contagiri sulla testa di Goldaniga, rivitalizzando un Palermo depresso. Indispensabile la sua esperienza nel finale a sorpresa).



Quaison 6,5: realizza un gol incredibile, con uno slalom in piena area rossoblù che mette in luce tutto il suo bagaglio tecnico. A lungo pericoloso cala alla distanza.



Nestorovski 7,5: di fatto gli manca solo il gol. Lavora la palla che Quasoin trasforma in rete ma in avvio di ripresa si divora quella del sorpasso da posizione ottima. Punto di riferimento di un'intera squadra, mette paura agli avversari con la sola presenza. Come in occasione del quarto gol, nato da un suo energico lavoro di sponda.





All. Corini 7: ha il merito di tenere salda una squadra che dopo un quarto d'ora sembra sull'orlo del precipizio. Le poche idee dei suoi, vengono compensate da una corsa senza sosta di quasi tutti i giocatori. Nel finale si gioca il tutto per tutto, sbilanciando l'assetto tattico con l'inserimento di Diamanti e Hiljemark. Viene premiato con un successo che rimarrà nella storia della società siciliana.