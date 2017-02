Palermo-Crotone 1-0



Posavec 6: poco chiamato in causa, e solo nel primo tempo. Più dai compagni che dagli avversari.



Rispoli 6,5: il solito motore perpetuo sulla fascia sinistra, contiene la spinta di Stoian e si spinge con pericolosi cross.



Cionek 6: controlla la difesa e chiama all’ordine i suoi compagni quando serve. Ma nella ripresa la concentrazione cala.



Andelkovic 6,5: uno dei più pericolosi sui calci piazzati, sfiora la rete del raddoppio. Deve lasciare il campo per infortunio, da verificare.



(dal 88’ Sunjic s.v.)



Pezzella 6: prestazione diligente sulla fascia sinistra, non viene messo più di tanto in difficoltà dal diretto avversario.



B. Henrique 6: quando ha la palla tra le gambe non perde tempo a cercare anche la conclusione personale. Ancora in crescita.



Jajalo 6: meno in luce delle scorse settimane, ma tutto sommato positivo. Fa anche ripartire l’azione quando serve.



Chochev 6,5: prova a far male anche dalla distanza, attento Cordaz. Prende coraggio col passare dei minuti, spaziando in tutta la metà campo.



Embalo 7: consente la superiorità numerica in più di una circostanza, da una sua azione personale nasce la rete del vantaggio rosa.



Nestorovski 7,5: dopo la rete di Napoli, timbra il cartellino per la seconda volta di fila. Fa salire la squadra, sgomita per i compagni e fa sentire in attacco. Indispensabile.



(dal 92’ Balogh s.v.)



Trajkovski 6: non ha ancora i novanta minuti sulle gambe ma è fondamentale nel tridente.



(dal 73’ Silva s.v.)





All. Diego Lopez 6: quattro punti in due settimane, nonostante la squadra sia stata indebolita. I numeri sono con lui.