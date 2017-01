Palermo-Inter 0-1



Posavec 6,5: bravo nel primo tempo a dire di no in più di una circostanza ai nerazzurri, non può nulla sul gol di Joao Mario.



Cionek 6: prestazione diligente del centrale rosanero, al rientro dalla squalifica.



Gonzalez 5: si perde in più di una circostanza Icardi, disattento. Si addormenta, come il resto della difesa, nell’azione della marcatura interista.



Goldaniga 5: in ritardo sull’avversario in occasione del giallo rimediato nel primo tempo. Permette troppo agilmente a Candreva di servire Joao Mario, per la rete del vantaggio ospite.



Rispoli 6: spinge, come al suo solito, sulla destra mettendo in difficoltà Ansaldi. Serve una palla invitante a Nestorovski all’inizio di gara.



(dal 78’ Diamanti 5: vuole scuotere la squadra ma il suo ingresso, probabilmente, è troppo tardivo. Nervoso.)



B. Henrique 5: si perde Joao Mario in occasione della rete del vantaggio interista. Meno lucido delle altre volte, il campo in queste condizioni non lo aiuta.



(dal 72’ Balogh 5: entra e si fa ammonire. Dovrebbe portare un po’ di peso all’attacco. Dovrebbe.)



Gazzi 5: soffre l’incursione centrale dei centrocampisti dell’Inter, soprattutto Joao Mario, che lo costringe ad una vistosa trattenuta. A fine gara ottiene un secondo giallo più che evitabile.



Jajalo 6: il migliore del centrocampo rosa nel primo tempo, nella ripresa cala come il resto della squadra.



(dal 81’ Chochev s.v)



Pezzella 6: risponde ‘presente’ alle incursioni di Perisic, coprendo quando serve. Meno lucido nel finale, ma non è il solo.



Quaison 5,5: meno preciso delle ultime occasioni, ma aiuta l’attacco in occasione dei contropiede rosa. Segna un bellissimo gol, ma a gioco fermo.



Nestorovski 6,5: un vero e proprio gladiatore. Non trova il gol ma è utile per la squadra, anche se serve a poco.





All. Corini 6: il materiale a disposizione è quello che è. Forse poteva fare entrare prima Diamanti.