Sassuolo-Palermo 4-1



Posavec 4,5: subisce dei gol difficilmente parabili ed è poco aiutato dal comparto difensivo. Comunque quattro gol restano un risultato impietoso e non c’è appiglio che tenga.



Vitiello 4: il capitano oggi non brilla e commette non pochi svarioni. Forse è anche colpa della prepotenza dell’attacco emiliano. Corini, infatti, lo sostituisce allo scoccare della ripresa.



(dall’46’ Morganella 5: entra in un momento difficile e non riesce a dimostrarsi all’altezza della sfida. Sicuramente meglio del collega sostituito, ma non incide in alcun modo)



Gonzalez 5: oggi non è giornata e come tutto il comparto non riesce a guadagnare la sufficienza piena. Forse il migliore del reparto, ma con un risultato del genere si fa fatica a definirlo un complimento.



Goldaniga 5,5: troppo lezioso: perde tante palle e si scontra spesso con i colossi della mediana neroverde. Prestazione non convincente.



Rispoli 6: corre tanto ma deve fare i conti con la marcatura dell’onnipresente Peluso che non lo lascia respirare.



Jajalo 5,5: Tanto lavoro sterile. Nel finale di gara, forse perché stremato, si riscopre attendista e resta in attesa di chissà quale manna per agganciare un risultato impietoso.



Henrique 5: probabilmente uno di quelli che corre di più. Spesso tenta imprese in solitaria ma non è coadiuvato da un lavoro di squadra all’altezza delle sue intenzioni.



Pezzella 6: salva i siciliani dal probabile 3-1 dei padroni di casa, respingendo in corner l’insidioso assist di Peluso per Berardi.



Embalo 4,5: chi l’ha visto? Manca la sua spinta e l’intero comparto ne risente. Prima del cambio accenna un timido cross in area ma la guardia neroverde spazza senza troppi patemi



(dal 60’ Diamanti 5: assolutamente ininfluente nel corso della gara. Forse Corini avrebbe fatto meglio a lasciare le cose come stavano. Solo un tiro in porta all’attivo, alto di un paio di metri)



Quaison 6: il vantaggio iniziale porta la sua firma ma il carburante non mette troppo ad esaurirsi. La voglia c’è ma mancano gli stimoli e gli spunti giusti.



(dal 77’ Balogh sv)



Nestorovskj 6: combatte su ogni pallone, spesso non aiutato dai compagni di squadra. Suoi alcuni spunti interessanti in area nonché l’assiti nei minuti iniziali che ha sancito il momentaneo vantaggio rosanero.



All. Corini 4: interpreta male la gara e a differenza del collega Di Francesco non azzecca neppure un cambio. La fortuna, comunque c’entra poco difronte alla predominanza dei padroni di casa