Palermo-Cagliari 1-3



Fulignati 5,5: ha qualche incertezza nelle uscite, ma salva il risultato su Sau allo scadere del primo tempo.



Vitiello 5,5: ha un’intuizione da centrale d’esperienza quando con una diagonale perfetta chiude Sau, gioca una partita di sacrificio ma sente il peso delle tante panchine.



(dal 80’ Sallai s.v)



Gonzalez 6: ha il merito di sbloccare la partita, con un tocco fortuito di ginocchio sottorete. Molto timido quando c’è da chiudere lo spazio a Ionita, quando i sardi arrivato all’uno a tre.



Goldaniga 5,5: in ripresa rispetto alle ultime prestazioni, ma nella ripresa va in confusione come il resto della squadra.



Rispoli 6,5: uno degli ultimi a mollare, oltre che a crederci, come sempre. Ma oggi non basta.



B. Henrique 5: col passare dei minuti sparisce dal campo, giusta la sostituzione.



(dal 88’ Lo Faso s.v)



Gazzi 5,5: ingenuo in occasione del giallo, gli farà saltare la trasferta di Milano. Il cartellino gli mette il freno a mano.



(dal 67’ Balogh 5: ha una buona palla gol negli ultimi minuti di gara, ma non ha il coraggio di concludere a rete)



Chochev 5,5: bene nel primo tempo, si perde Ionita in occasione del pareggio sardo.



Pezzella 6: sfiora il gol della domenica, nella ripresa si intimidisce.



Trajkovski 5,5: nel primo tempo aiuta la squadra a salire, ma non può sempre andarsi a prendere il pallone a metà campo.



Nestorovski 6: il primo a crederci, l’ultimo a mollare insieme a Rispoli. Non viene supportato come merita, deve costruirsi le azioni da solo.





All. Lopez 6: sprona la squadra in conferenza stampa, dichiarando che vuole una squadra di uomini. Il gruppo lo premia con una prestazione coraggiosa, ma solo nel primo tempo.