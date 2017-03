Torino-Palermo 3-1



Posavec 4: ancora una volta mostra tutti i propri limiti. Ha grandi responsabilità su almeno due dei tre gol di Belotti: sia il momentaneo pareggio granata che il 3-1 nascono da sue uscite aree a vuoto.



Rispoli 6.5: ha il grande merito di portare in vantaggio il Palermo con un'incredibile sassata dal limite dell'area che si infila nell'angolino basso alla sinistra di Hart. In fase difensiva è bravo nel contenere Boyé, a inizio secondo tempo deve abbandonare il campo per infortunio.



(dal 55' Morganella 5.5: a differenza del compagno che sostituisce non reisce a contenere gli attacchi del Torino sulla propria fascia).



Cionek 5.5: che Belotti fosse un avversario tosto con il quale avere a che fare lo si sapeva, il difensore rosanero patisce più del dovuto l'attaccante granata.



(dall'85' Diamanti sv)



Andelkovic 6: prova a tenere in piedi il muro davanti a Posavec ma nel secondo tempo, quando il Torino inizia a premere il proprio piede sull'acceleratore, anche lui va in difficoltà.



Aleesami 5: le continue incursioni di Zappacosta lo mettono in difficoltà in più di un'occasione. Non è un caso che la maggior parte delle azioni pericolose del Torino si siano sviluppare sulla sua fascia di competenza.



Gazzi 6: insieme a Belotti è il grande ex della partita, prima dell'inizio della gara riceve i meritati applausi da parte dei suoi vecchi campione. In campo poi è il solito mastino che a Torino conoscono bene.



Chochev 5.5: in fase di interdizione non riesce a dare lo stesso contributo che dà il suo compagno di reparto Gazzi. Si vede poco anche in fase di impostazione del gioco.



Sallai 5.5: rispetto all'altro esterno d'attacco del Palermo, Balogh, spinge molto meno. Nel secondo prova a dare una mano a Nestorovski in attacco ma in campo lo si vede comunque poco, se non per un cartellino giallo che riceve per un fallo su Moretti.



(dal 64' Gonzalez 5: Lopez lo manda in campo per cercare di proteggere lo 0-1 ma la mossa del tecnico non risulta essere efficace)



Henrique 5: il brasiliano, che la scorsa estate era stato cercato proprio dal Torino prima di essere acquistato dal Palermo, è troppo lento e macchinoso e non riesce a mettere al servizio della propria squadra le sue doti tecniche.



Balogh 5.5: nel primo tempo è autore di qualche buona accelerazione sulla fascia sinistra, in un paio di occasioni riesce ad arrivare sul fondo e a mettere nell'area granata alcuni traversoni pericolosi. Nel secondo tempo lascia però la propria squadra in dieci dopo aver ricevuto il secondo giallo della partita.



Nestorovski 5: una conclusione terminata sul fondo a inizio partita e poco altro. L'attaccante macedone quest'oggi si vede poco, anche perché è ben contenuto dalla coppia di centrali del Torino composta da Rossettini e Moretti.





All. Lopez 5: il suo Palermo fa una partita di contenimento e contropiede che nel primo tempo dà i propri frutti. Quando decide di inserire Gonzalez al posto di Sallai la sua squadra finisce per restare troppo schiacciata nella propria metà campo e alla fine viene rimontanta dal Torino. Ancora una sconfitta quindi per il Palermo.