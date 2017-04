Palermo-Bologna 0-0



Fulignati 6: gli va dato il merito di essersi trovato al posto giusto nel momento giusto, quando Di Francesco lo grazia sparandogli addosso il pallone del possibile 0-1, sia nel primo che nel secondo tempo. Ma senza il fuorigioco di Gastaldello…



Cionek 5,5: è un centrale o un terzino? Noi la risposta la sappiamo, ma se ogni settimana viene spostato di ruolo comincia a venirci qualche dubbio.



Sunjic 6: la giornata di vacanza degli attaccanti bolognese potrebbe spingerlo a far ripartire l’azione con un lancio lungo. Timido.



Andelkovic 6: compiti svolti senza troppe sbavature.



Aleesami 5,5: in apertura di ripresa si lascia andare al limite dell’area di rigore, giustamente ammonito. Non è un terzino, appare evidente.



B. Henrique 5,5: nel primo tempo ci prova dalla distanza ma la mira è quantomeno rivedibile, nella ripresa è il più pericoloso dei suoi.



Jajalo 5: poco sufficiente nel primo tempo, ancor peggio nella ripresa.



(dal 76’ Diamanti 4,5: qualcuno ci spieghi come ha fatto a non spedire in porta un invitante pallone di Lo Faso, nella ripresa. Un giocatore delle sue qualità non può permettersi una leggerezza simile)



Chochev 5: poco utile quando c’è da difendere, poco utile quando c’è da attaccare. Insomma, poco utile.



Balogh 4,5: ci accorgiamo della sua presenza in campo solo in occasione del cambio, salutato dai fischi del Barbera. Evanescente.



(dal 40’ Lo Faso 6,5: furetto, si danna più di tutti lì davanti. Regala brio in attacco, ma non basta)



Nestorovski 5,5: è l’unico che può avere dei numeri per smuovere la situazione, ma l’immobilismo generale lo frena un po’.



Trajkovski 5,5: lontano parente di colui che lo scorso anno decideva le partite da solo, aiuta poco la squadra.



(dal 74’ Sallai 5: vale la stessa valutazione fatta per Diamanti, come ha fatto a sbagliare sottorete?)





All. Bortoluzzi 6: giusto mandare in campo Lo Faso, ne servirebbero undici. Ci chiediamo perché Rispoli sia rimasto in panchina.