Seduta d'allenamento pomeridiana per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento al match di sabato pomeriggio contro la Virtus Entella. I rosanero hanno svolto, al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, delle esercitazioni tecniche dopo i consueti lavori di attivazione. Andrea Rispoli ha lavorato con i compagni.

Pawel Dawidowicz si è sottoposto oggi ad una risonanza magnetica che ha confermato la diagnosi effettuata in fase acuta dal Dott. Francavilla, evidenziando una lesione di secondo grado al retto femorale sinistro. Gabriele Rolando si è sottoposto oggi ad esame RX, che ha evidenziato la frattura parcellare dell'osso navicolare del piede destro. Entrambi i calciatori si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti.

Lavoro differenziato e fisioterapie per Norbert Balogh, Giuseppe Bellusci e Przemyslaw Szyminski. Lavoro di riatletizzazione e fisioterapie, infine, per Haitam Aleesami.