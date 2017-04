Diego Lopez, allenatore del Palermo, ha parlato in vista dell'impegno dei rosanero contro il Cagliari di domani pomeriggio, cercando di spronare una squadra in grande difficoltà: "Non dico che domani per noi sarà l'ultima chance ma è certamente fondamentale per noi. Una sfida chiave da affrontare bene. I ragazzi hanno lavorato e hanno fatto bene, non era facile dopo Udine. Questo mi fa pensare positivo. I calciatori tristi domani non scenderanno in campo. Abbiamo lavorato anche sulla testa, è una partita fondamentale e complicata". Un gradito ritorno è in vista: "Il recupero di Rispoli è importante". Su altri singoli, poi, aggiunge: "Trajkovski è un calciatore che può dare molto di più rispetto a ciò che ha dato. Cionek è un calciatore esemplare, dà tutto in tutti gli allenamenti".