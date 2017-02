L'allenatore del Palermo, Diego Lopez, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro la Sampdoria: "Vedo il lato positivo, abbiamo fatto un grande primo tempo, nella ripresa dovevamo chiuderla, quando non ci riesci diventa difficile perché loro hanno importanti individualità. Abbiamo interpretato bene la gara. L'importante è fare sempre punti, in tutti i campi. Fino al fischio finale non è finita, abbiamo guadagnato un punto sull'Empoli. Nestorovski può fare ancora di più, i due ungheresi sono bravi, sono contento della loro fase di non possesso. Il rigore? Doveva tirarlo Ilija, mi è piaciuta la voglia di tirarlo di Sallai. Noi pensiamo alla salvezza, che va costruita eliminando questi errori. La squadra lotta, questa è la strada da percorrere".