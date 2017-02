L'allenatore del Palermo Diego Lopez ha rilasciato un'intervista al Giornale di Sicilia: "La chiamata è arrivata dopo Palermo-Inter. Quando Corini si dimesso. Ero rimasto in Uruguay dopo le feste, mentre la mia famiglia tornata a Cagliari. Ho visto la partita dei rosanero e il lunedi è arrivata la chiamata del ds Salerno. Sono partito subito verso Milano. Nel momento in cui ho deciso di accettare, sapevo di andare incontro ad una situazione complicata. Allo stesso tempo ci credevo di mio. Io sono cosi, quando mi si presenta una situazione vado solo se ci credo, poi ho parlato col presidente e li ho capito che non ero il solo, perché mi ha proposto un contratto di un anno e mezzo parlandomi sempre e solo di questa stagione. Il gruppo è unito e aveva due strade da prendere. Ha preso quella giusta, quella per ribaltare questa situazione. Certo, si può migliorare col lavoro quotidiano, ma lo stiamo facendo".