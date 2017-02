Diego Lopez, tecnico del Palermo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta: "Abbiamo dato un segnale forte ora serve continuità. L'Atalanta gioca bene e merita la posizione che ha in classifica. A noi serve fare punti contro tutti, su tutti i campi. Guardiamo a noi: abbiamo molto da migliorare, ma siamo in cresccita. Nestorovski? Mi aspetto anche i gol degli altri, ma soprattutto più gol da lui. Non penso che è diffidato quando mancherà vedremo. Nessun rigore? Colpa anche nostra che non entriamo in area di rigore"