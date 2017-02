Queste le parole di Diego Lopez, allenatore del Palermo, dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "Non siamo stati bravi a gestire la palla nei primi minuti, l'Atalanta sta bene ma penso agli errori nostri, soprattutto in fase di uscita. Ci hanno rubato troppi palloni nella metà campo, dovevamo uscire meglio sulle fasce. Non basta Nestorovski da solo: noi gli dobbiamo dare più palloni puliti possibile. Dobbiamo sostenerlo di più, da solo non basta. L'atteggiamento era buono, dobbiamo riprendere la strada".