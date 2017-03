L'allenatore del Palermo, Diego Lopez ha dichiarato in conferenza stampa in vista della prossima trasferta di campionato a Torino: "Io e la squadra siamo concentrati sul campo. Sappiamo che questo è un momento storico per la società, ma noi pensiamo soltanto a giocare. Contro la Sampdoria è stato un peccato non aver segnato il secondo gol, abbiamo prodotto tanto e sbagliato poco. Dobbiamo affrontare il Torino con le massime energie, bisogna migliorare la prestazione. E' una squadra forte e organizzata. Giocano bene sulle fasce, hanno un ottimo palleggio a centrocampo e corrono molto. Il 4-2-3-1? Lo abbiamo preparato anche per le nostre caratteristiche, ci sono esterni che possono fare la differenza".



"Nestorovski sta bene, oggi si è allenato con la squadra. Non c'è alcun problema. Balogh? E' entrato con la testa giusta, ha dimostrato di crescere seppur gradualmente sia da subentrante che da titolare, la stessa cosa vale per Sallai, entrambi stanno avendo la testa giusta. Posavec? E' un ragazzo giovane che farà strada. Gonzalez? Non deve dimostrare niente, a Napoli ha fatto una grande partita ed è un ottimo difensore. Lo Faso rientra da un infortunio, è molto difficile che giochi dall'inizio contro il Torino".