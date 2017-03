Ha parlato Diego Lopez, allenatore del Palermo, in vista dell'ostico impegno di domani contro la Roma: "La squadra ha lavorato bene in settimana per affrontare la gara di domani. Servirà una grande partita, loro hanno una rosa ampia e di qualità,. Non penso che la Roma non abbia più benzina".



Sul nuovo presidente Paul Baccaglini ha detto: "Il Presidente ha un grande entusiasmo, che contagia non solo la gente ma anche noi, è giovane e intelligente". Poi ha spento le polemiche sul proprio estremo difensore: "Posavec è un portiere giovane, di qualità, ha lavorato bene questa settimana". Ed ha tranquillizzato i tifosi a seguito dell'infortunio di Rispoli: "Morganella è un calciatore che si sta allenando benissimo, si è trovato davanti un grande Rispoli ma in allenamento dà tutto".