L'allenatore del Palermo Diego Lopez ha parlato dopo il buon pareggio di Napoli: "Posavec? Abbiamo dei ragazzi con un grande potenziale, ma sono sempre dei ragazzi. Purtroppo ha fatto questo errore, ma lui deve pensare a quello che di buono ha fatto, che è molto. Psicologicamente questo pareggio vale tanto per noi, ha un’importanza fondamentale. Dovevamo venire qui e giocare come squadra e l’abbiamo fatto: se non avessimo avuto questo atteggiamento da squadra avremmo perso, perché individualmente il Napoli è molto più forte. Sono arrivato a Palermo giovedì, non ho avuto molto modo di intervenire, ma mi sono subito accorto che l’atteggiamento del gruppo in allenamento era positivo. La squadra è ben allenata, l’ho trovata pronta e corre molto. Questo pareggio va condiviso con lo staff di Corini. Mercato? Parla la società di questo argomento."