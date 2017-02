L'allenatore del Palermo, Diego Lopez ha dichiarato dopo la sconfitta per 4-1 sul campo della Juventus: "Dybala e Higuain sono due grandissimi attaccanti. Noi abbiamo fatto una buona fase di non possesso, ma dobbiamo commettere meno errori individuali. Altrimenti diventa dura, soprattutto quando giochi contro la prima in classifica. Non si possono fare certi regali, per questo sono arrabbiato. E quando abbiamo le occasioni, bisogna fare gol".