Stefano Moreo, attaccante del Palermo, si presenta in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi: "Paragone con Mandzukic? Lo hanno fatto in tanti, per il modo in cui mi esprimo in campo. Faccio molto movimento e tanta corsa per tutto il campo. Fino a qualche anno fa ero un esterno da 4-4-2. Devo molto a Inzaghi, mi ha lanciato in questo anno e mezzo al Venezia ed è stata una bellissima persona. Mi ha lasciato parecchio, il suo modo di stare in campo ce lo trasmette sempre e ci ha insegnato a non mollare mai, anche su palloni apparentemente persi. Questa era la sua forza e infatti faceva sempre gol. Anche sui movimenti, me ne ha fatti vedere tanti, soprattutto sul come prendere la palla e scattare sul filo del fuorigioco. So che non voleva lasciarmi andare via, ma parlando con lui ho visto che era contento per me, per il trasferimento di un suo giocatore in un club del genere".