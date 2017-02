L'attaccante macedone del Palermo, Ilija Nestorovski ha dichiarato a Sky: "Dobbiamo fare di tutto per vincere lo scontro diretto con il Crotone, possiamo fare un importante passo avanti. Siamo concentrati su questa sfida, la stiamo preparando bene con l'obiettivo di vincere. Crederemo alla salvezza fino alla fine, non molliamo perché ci sono ancora tante partite. Non so cosa ci manchi per vincere in casa, speriamo di farlo domenica".



"Il nuovo allenatore Lopez? Lavoriamo con lui da poco tempo, ma le sue idee sono chiare e lo seguiamo tutti. Sono molto felice per il punto molto importante conquistato a Napoli, siamo stati bravi a non concedere spazi agli azzurri. Il mio gol? Io non penso solo a segnare, ma alla squadra, do il 100% in allenamento e in partita. Il mio futuro? Non ci penso ancora, la salvezza viene prima di tutto".