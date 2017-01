Il trequartista svedese del Palermo, Robin Quaison ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Per ora esiste solo il Palermo, come si può pensare al futuro se c'è un presente da vivere con intensità? La Premier League mi affascina e mi fa piacere che si parli in maniera positiva del sottoscritto, ma prima viene la salvezza. Sarebbe come vincere uno scudetto".



"Silva è un amico. Cerco di aiutarlo in tutto, dal campo alla vita. E spero che sia abitui al più presto. Ha talento, un ottimo piede, è trequartista e punta, numero nove come quello che ha scelto e dieci come i fantasisti. Non ho mai giocato insieme a lui ma a Stoccolma eravamo vicini come lo sono i ragazzi che nascono in periferia, da famiglie di emigranti e hanno voglia di scalare i gradini del successo".

"Hiljemark? Da amico, accetto qualsiasi decisione, Resta? Va via? Non so, l'amicizia non guarda queste cose".