Parlando in conferenza stampa il terzino del Palermo, Andrea Rispoli ha commentato così la sua permanenza in rosanero: "La retrocessione per me è stata una grandissima delusione. Ci tenevo tanto a giocare in Serie A con la maglia del Palermo. Adesso dobbiamo fare di tutto per tornarci. La fascia di capitano? E' una cosa importante e la società ha scelto di darla a Nestorovski. Una decisione che condivido per quello che ha dato lui in campo con la maglia rosanero. Le voci di mercato? Zamparini ha fatto di tutto per trattenermi e questo significa che crede in me. E' una cosa importante per un calciatore di 29 anni e lo ringrazio per essersi esposto in questo modo dopo un'offerta importante da parte del Torino"